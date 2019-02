Člani odbora DZ za kmetijstvo opozorili na nekatere pomanjkljivosti rebalansa proračuna

Ljubljana, 12. februarja - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna, v skladu s katerim se pristojnemu ministrstvu sredstva povečujejo za 35 milijonov na 468 milijonov evrov. Člani odbora so se obregnili ob več postavk, nekateri so ocenili, da je denarja za prilagajanje na podnebne spremembe absolutno premalo.