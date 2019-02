Drenikova ulica v Ljubljani bo do začetka marca zaprta za ves promet

Ljubljana, 14. februarja - Zaradi nadaljevanja prenove Drenikove ulice v Ljubljani bo od sobote do predvidoma 3. marca vzpostavljena začasna prometna ureditev na območju križišča Drenikove in Celovške ceste. Drenikova ulica bo na odseku med Celovško cesto in Verovškovo ulico zaprta za ves promet, na Celovški cesti pa bo promet potekal dvosmerno le po enem delu vozišča.