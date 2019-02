Več kot leto po priznanju krivde bo izrečena kazen za streljanje v Mariboru

Maribor, 13. februarja - Več kot leto dni po priznanju krivde za ustrelitev domnevnega prijatelja žene v križišču v Mariboru bo sodišče naposled le izreklo sodbo in kazen za obdolženega Senada Softića. Danes so namreč po soočenju vseh šestih sodnih izvedencev uspeli priti do zaključnih besed. Sodba bo izrečena v četrtek opoldne, tožilstvo predlaga 27 let zapora.