Kaj je spletni grooming?

Ljubljana, 15. februarja - Grooming je navezovanje stikov za spolne namene z uporabo tehnologije. Storilec preko spleta naveže stik z otrokom (mladoletno osebo, mlajšo od 15 let), da bi pridobil njeno zaupanje. Cilj storilca je običajno srečanje z otrokom in spolna aktivnost oziroma pridobitev fotografij in posnetkov otroka, ki so spolne narave, navajajo na safe.si.