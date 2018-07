Na varno uporabo interneta ne pozabimo niti med počitnicami

Ljubljana, 16. julija - V točki osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si, ki deluje v sklopu ljubljanske fakultete za družbene vede, so pripravili nasvete za varno uporabo mobilnih telefonov, interneta in računalnikov med počitnicami. S tem želijo ponovno spomniti mlade in njihove starše na pasti in tveganja, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.