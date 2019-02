Vsi štirje osumljeni v preiskavi naročila makete drugega tira javni uslužbenci

Ljubljana, 13. februarja - V torek začete hišne preiskave, v katerih so ljubljanski kriminalisti pod drobnogled vzeli javno naročilo za maketo drugega tira, so danes tudi zaključili. Vsi štirje trenutni osumljenci so javni uslužbenci, je v izjavi medijem dejal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Martin Rupnik.