Cerar: Prav je, da se ugotovi odgovornost za nepravilnosti glede makete drugega tira

Ljubljana, 12. februarja - Makete drugega tira med Divačo in Koprom se je nekdanja vlada lotila po primerljivih evropskih standardih, pri čemer pa je po besedah nekdanjega premierja Mirja Cerarja žal prišlo do napak ali nepravilnosti na uradniški ravni, ki so zadevo spravile v slabo luč. Zdi se mu prav, da se ugotovi odgovornost za napake in uvede ustrezne sankcije.