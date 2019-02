Leben znova zavrnil očitke v zvezi z maketo drugega tira

Ljubljana, 13. februarja - Sedanji minister za okolje in prostor in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je znova zavrnil očitke, ki nanj letijo v zvezi z maketo drugega tira med Divačo in Koprom. Med drugim je izpostavil, da njegov pristop k urejanju zadev na okoljskem ministrstvu marsikomu ni všeč.