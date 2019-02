Notranje ministrstvo, policija in UKC Ljubljana podpisali načrt sodelovanja

Ljubljana, 13. februarja - Vodilni notranjega ministrstva, policije in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so danes podpisali načrt sodelovanja za leto 2019, s katerim želijo še dodatno okrepiti že doslej dobro sodelovanje. Dogodek je popestrila skupna vaja policistov specialne enote in reševalcev UKC. Z njo so prikazali, kako poteka njihovo terensko delo.