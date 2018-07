Transport kritično bolnih otrok med bolnišnicami odslej z novo in boljšo opremo

Ljubljana, 12. julija - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so danes slovesno predali uporabi novo opremo, ki bo olajšala in omogočila še bolj varne prevoze kritično bolnih otrok s helikopterji Slovenske vojske in Policije. Poldrugi milijon evrov za nakup opreme je prispevalo ministrstvo za zdravje.