EU neenotna glede odprave soglasja pri odločanju o davkih

Bruselj, 12. februarja - Predlog za postopno odpravo soglasja pri odločanju o davčnih temah med članicami EU pričakovano sproža različne odzive. Medtem ko Nemčija in Francija predlog načeloma podpirata, mu male članice, kot sta Luksemburg in Malta, nasprotujejo. Med članicami, ki so bolj naklonjene ohranitvi obstoječega sistema, je tudi Slovenija.