Bruselj za odpravo soglasja pri odločanju o davčnih temah do konca leta 2025

Bruselj/Strasbourg, 15. januarja - Evropska komisija je danes sprožila razpravo o reformi odločanja o davčnih temah v EU. Predlaga postopen prehod od soglasja h kvalificirani večini do konca leta 2025. Soglasje je politično anahronistično, pravno problematično in gospodarsko neproduktivno ter vodi v stroške, zamude in slabe politike, utemeljuje komisija.