Bratuškova edina kandidatka za predsednico SAB

Ljubljana, 12. februarja - Stranka SAB bo na sobotnem volilnem kongresu izbirala vodstvo. V postopku evidentiranja kandidatov za predsedniško funkcijo so člani stranke predlagali le eno ime, in sicer sedanjo predsednico in ustanoviteljico stranke Alenko Bratušek, so sporočili iz stranke. Za nastop na evropskih volitvah pa so po njihovih navedbah predlagali 14 kandidatov.