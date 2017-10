Alenka Bratušek se vrača v ime svoje stranke

Ljubljana, 7. oktobra - Stranka Zavezništvo se je na današnjem kongresu v Ljubljani, na katerem so začeli priprave na parlamentarne volitve, preimenovala v Stranko Alenke Bratušek. Prepričani so, da bo novo ime stranke zaradi prepoznavnosti predsednice doprineslo k njihovemu uspehu na volitvah, ki ga želijo podvojiti. Danes so potrdili tudi izhodišča za volilni program.