Marca začetek gradnje manjkajočega dela mengeške obvoznice

Ljubljana, 12. februarja - Dars je za izgradnjo manjkajočega dela mengeške obvoznice izbral Gorenjsko gradbeno družbo, ki naj bi z deli začela marca. Dobrih 1700 metrov dolg odsek bo predvidoma zgrajen v desetih mesecih, v okviru projekta pa bodo pri naselju Topole uredili tudi avtobusni postajališči in pešpot do naselja, so sporočili iz Občine Mengeš.