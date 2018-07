Zelena luč Darsovih nadzornikov za izbor izvajalca za dokončanje mengeške obvoznice

Ljubljana, 9. julija - Nadzorni svet Darsa je danes dal soglasje za izbor izvajalca za dokončanje manjkajočega dela mengeške obvoznice. To je dobra novica za Mengšane in sosednje občine Trzin, Komenda in Vodice, ki si že leta prizadevajo, da se tranzitni promet preusmeri iz mest.