Število žrtev v porušenem stanovanjskem poslopju v Istanbulu se še povečuje

Istanbul, 8. februarja - V sredinem zrušenju stanovanjskega poslopja v Istanbulu je po najnovejših podatkih umrlo vsaj 14 ljudi. Reševalci nadaljujejo z iskanjem morebitnih preživelih in so danes izpod ruševin potegnili 16-letnika. Vsaj štirje preživeli pa so še vedno v kritičnem stanju, poročajo tuje tiskovne agencije.