V požaru v stanovanjskem poslopju v Moskvi več mrtvih

Moskva, 4. februarja - V požaru v stanovanjskem poslopju v središču ruske prestolnice je danes umrlo sedem ljudi. Med njimi so po dosedanjih podatkih moški, tri ženske in otrok, poročajo ruski mediji. Žrtve reševalci še iščejo. Vzrok požara še ni znan, oblasti so odprle preiskavo zaradi malomarnosti.