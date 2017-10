V Dravogradu načrtujejo gradnjo zdravstvenega centra

Dravograd, 3. oktobra - Občina Dravograd načrtuje gradnjo zdravstvenega centra, s katerim bi rešila prostorsko stisko zdravstvenega doma in ga hkrati povezala z drugimi sorodnimi dejavnostmi. O načrtih bodo popoldne razpravljali občinski svetniki. Medtem je zdravstveni dom dobil direktorja za polni mandat in izboljšuje kadrovsko in poslovno sliko zavoda.