Celjski policisti zasegli 90 kilogramov posušene konoplje

Celje, 7. februarja - Celjske policiste so v začetku januarja iz celjskih zaporov obvestili, da so pravosodni policisti v ovoju čokolade, ki jo je eden od pripornikov dobil od domačih, našli konopljo, zato so v sredo na območju Rogaške Slatine opravili hišno preiskavo. Pri tem so našli in zasegli dobrih 90 kilogramov konoplje in okoli 60 mililitrov smolnate snovi.