Na srbsko-hrvaški meji prijeli Slovenko zaradi tihotapljenja mamil

Zagreb/Beograd, 23. januarja - Srbski obmejni organi so na mejnem prehodu Batrovci - Bajakovo med Srbijo in Hrvaško prijeli 48-letno slovensko državljanko, ki je imela v osebnem avtomobilu več kot 24 kilogramov marihuane, je danes sporočila srbska carinska uprava. Mamila so bila skrita v avtomobilu znamke fiat s slovenskimi registrskimi tablicami.