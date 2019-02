Nemčija in Francija za spremembo konkurenčne zakonodaje EU

Bruselj, 6. februarja - Berlin in Pariz bosta v luči vse večje konkurence tujih podjetniških velikanov predlagala spremembe konkurenčne zakonodaje EU, je napovedal nemški gospodarski minister Peter Altmaier. Do napovedi prihaja v luči odločitve Evropske komisije, da prepove združitev nemškega Siemensa in francoskega Alstoma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.