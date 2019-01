Alstom in Siemens vendarle ponudila nove kompenzacijske ukrepe

Pariz, 28. januarja - Nemški Siemens in francoski Alstom sta kljub drugačnim trditvam vendarle sprejela dodatne kompenzacijske ukrepe, s katerimi želita prepričati Evropsko komisijo, da jima dovoli združitev, so sporočili iz francoskega koncerna. Bruselj naj bi svojo odločitev sporočil do 18. februarja.