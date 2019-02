V Sarajevu so obeležili 25. obletnico pokola na tržnici Markale

Sarajevo, 5. februarja - Številni prebivalci Sarajeva so se danes s polaganjem cvetja in molitvami spomnili pokola na tržnici Markale v središču mesta pred 25 leti, v katerem je umrlo 68 ljudi, več kot 140 ljudi pa je bilo huje ranjenih. V narodnem gledališču v Sarajevu je potekala tudi spominska seja državnih in mestnih oblasti.