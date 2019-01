V BiH obtožnica proti osmerici za vojne zločine proti Hrvatom

Zagreb/Sarajevo, 22. januarja - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes sporočilo, da so vložili obtožnico proti osmim nekdanjim pripadnikom vojske BiH zaradi vojnih zločinov proti najmanj 14 hrvaškim vojnim ujetnikom in civilistom na območju Viteza decembra 1993. Gre za enega najhujših vojnih zločinov nad Hrvati med vojno v BiH.