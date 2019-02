Po množičnem pretepu v BiH aretirali 11 nezakonitih migrantov

Sarajevo, 2. februarja - Po množičnem pretepu, ki je v petek zvečer izbruhnil v sprejemnem centru za migrante v Bihaču v Bosni in Hercegovini in v katerem je sodelovalo več sto nezakonitih migrantov, je tamkajšnja policija aretirala 11 migrantov, so potrdile tamkajšnje oblasti.