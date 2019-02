Bjanka Adžić Ursulov: Lucidna bralka dramske literature

piše Tatjana Zemljič

Ljubljana, 7. februarja - Dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo kostumografka in scenografka Bjanka Adžić Ursulov je v štirih desetletjih ustvarila kostumografije za več kot 250 predstav in na desetine scenografij. Lucidna bralka dramske literature ima redek dar, da zna v dramskem besedilu dekodirati nevidne dramaturške vozle in jih izvirno preliti v kostum.