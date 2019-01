Velika Prešernova nagrajenka Bjanka Adžić Ursulov lucidna bralka dramske literature

Ljubljana, 10. januarja - Kostumografka in scenografka Bjanka Adžić Ursulov nadaljuje žlahtno kostumografsko tradicijo Mije Jarc in Alenke Bartl. Izjemno lucidna bralka dramske literature ima redek dar, da zna v dramskem besedilu dekodirati nevidne dramaturške vozle in jih izvirno preliti v kostum, piše v utemeljitvi nagrade.