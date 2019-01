McDonalds podvojil dobiček in privabil številne nove goste

New York, 30. januarja - S posebnimi ponudbami in novimi oblikami naročanja je ameriška veriga restavracij s hitro prehrano McDonalds v zadnjem lanskem četrtletju privabila številne nove goste. Dobiček se je podvojil na 1,4 milijarde dolarjev (1,2 milijarde evrov), so sporočili iz koncerna. Res pa so predlanske rezultate poslabšali izredni stroški.