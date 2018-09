Davčni dogovor med McDonaldsom in Luksemburgom po mnenju Bruslja legalen

Bruselj, 19. septembra - Evropska komisija je po večletni in poglobljeni preiskavi presodila, da je davčni dogovor med družbo McDonalds in Luksemburgom legalen in ne predstavlja nedovoljene državne pomoči. McDonalds, ki ima svoj sedež v Evropi v Luksemburgu, tam namreč od leta 2009 ni plačal nobenih davkov za svoje franšize v Evropi.