Varuhinja znova pozvala k odprtju oddelka za pedopsihiatrično obravnavo otrok

Ljubljana, 30. januarja - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v današnjem sporočilu za javnost znova in hkrati zadnjič pozvala k takojšnjemu odprtju oddelka za pedopsihiatrično obravnavo otrok. Ob tem je spomnila, da že več let opozarja na neprimerno hospitalizacijo otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju in so v bolnišnicah nameščeni skupaj z odraslimi.