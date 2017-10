Varuh opozoril na prepočasen razvoj področja skrbi za duševno zdravje

Ljubljana, 10. oktobra - Varuh človekovih pravic je ob današnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja opozoril na še vedno neuresničeno obvezo vlade, da bo v enem letu od uveljavitve zakona o duševnem zdravju, to je do 12. avgusta 2009, pripravila nacionalni program varovanja duševnega zdravja, ki bi moral vsebovati tudi strategijo razvoja in akcijski načrt.