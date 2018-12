Posvet pri Pahorju brez jasnega odgovora o meji svobode govora

Ljubljana, 13. decembra - Današnji posvet pri predsedniku republike Borutu Pahorju ni prinesel jasnega odgovora, kje so meje svobode govora. Medtem ko sogovorniki delijo prepričanje, da je svoboda govora temeljna demokratična pravica, pa imajo različna poglede na definicijo sovražnega govora in na vprašanje, ali in kako ga sankcionirati.