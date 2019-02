Šmarska občina bo z gradnjo kopališča počakala na evropska sredstva

Šmarje pri Jelšah, 2. februarja - Šmarski občinski svetniki so na seji prejšnji teden pri obravnavi proračuna za letos spregovorili tudi o gradnji letnega bazena, katere vrednost je ocenjena na 1,8 milijona evrov. Svetniki so bili soglasni, da bo občina zaenkrat pridobila gradbeno dokumentacijo, z izvedbo projekta pa bo počakala do pridobitve evropskih sredstev.