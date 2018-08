V Šmarju pri Jelšah gradijo postajališča za avtodome

Šmarje pri Jelšah, 4. avgusta - V Šmarju pri Jelšah gradijo pet postajališč za avtodome in 56 parkirišč za osebna vozila, ki bodo namenjena tudi parkiranju in obračanju avtobusov. Nova pridobitev bo v tamkajšnjem športnem parku ob cesti proti Dvoru in v neposredni bližini načrtovane lokacije letnega kopališča. Vrednost investicije je slabih 218.000 evrov.