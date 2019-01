Borze v ZDA v skrajšanem trgovalnem tednu brez večjih sprememb

New York, 26. januarja - Osrednji borzni indeksi v ZDA se v minulem skrajšanem trgovalnem tednu, borze so bile namreč v ponedeljek zaradi praznika, zaprte, niso veliko spreminjali. Začetek tedna je sicer zaradi zaskrbljenosti glede trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko obetal slabo nadaljevanje.