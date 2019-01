Azijske borze končale teden v pozitivnem vzdušju

New York/Tokio, 25. januarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se zadnji dan trgovalnega tedna zvišali. Za optimizem so poskrbela spodbudna poslovna poročila, ki jih v teh dneh v ZDA objavljajo tehnološka podjetja, pravijo analitiki. Vlagateljev niso zmotili niti slabši rezultati proizvajalca čipov Intel.