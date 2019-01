Vajgl pozdravil ratifikacijo prespanskega sporazuma v grškem parlamentu

Ljubljana, 25. januarja - Evropski poslanec in poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) je pozdravil današnjo ratifikacijo prespanskega sporazuma med Grčijo in Makedonijo v grškem parlamentu. Po njegovem mnenju je to dokaz, da lahko države z dobro voljo rešujejo še tako zapletena dvostranska vprašanja.