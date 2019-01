V Evropi pozdravljajo potrditev prespanskega dogovora v Grčiji

Bruselj/Berlin/Dunaj, 25. januarja - V Evropi pozdravljajo današnjo ratifikacijo sporazuma o imenu Makedonije v grškem parlamentu. Doslej so se odzvali Evropska unija, Avstrija, Nemčija in zveza Nato, ki so izpostavili pomen tega sporazuma za evroatlantsko perspektivo Makedonije in celotne regije.