MZZ pozdravil ratifikacijo prespanskega sporazuma v grškem parlamentu

Ljubljana, 25. januarja - Ministrstvo za zunanje zadeve je danes pozdravilo ratifikacijo prespanskega sporazuma med Grčijo in Makedonijo v grškem parlamentu. Ob tem so poudarili, da gre za pomembno odločitev oz. dosežek dveh vlad in držav. Prespanski sporazum je po oceni MZZ v dobrobit in korist obeh držav, Zahodnega Balkana in ostale Evrope.