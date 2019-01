Na ESČP lani manj primerov proti Sloveniji

Strasbourg, 24. januarja - Predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Guido Raimondi je danes v Strasbourgu predstavil delo sodišča v lanskem letu in povedal, da so lani dobili za tretjino manj primerov kot v letu poprej. So pa izrekli tudi manj sodb. Manj tožb je bilo lani vloženih tudi proti Sloveniji, kaže statistika sodišča.