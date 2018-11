Za projekt Dravska kolesarska pot direkcija letos namenila 1,2 milijona evrov

Dravograd/Maribor, 18. novembra - Slovenski partnerji pri projektu Dravska kolesarska pot so letos izvedli številne aktivnosti. Postavili so 600 novih usmerjevalnih tabel, v uporabo predali nov 30-kilometrski odsek med Mariborom in Ptujem, gradijo se nekateri drugi novi odseki. Direkcija za infrastrukturo je letos za vse aktivnosti namenila okoli 1,2 milijona evrov.