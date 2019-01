Židan: Če bo Prešiček po presoji Šarca moral oditi, bomo to spoštovali

Ljubljana, 23. januarja - Predsednik SD Dejan Židan se je odzval na obtožbe o zlorabi položaja ministra za kulturo Dejana Prešička. Minister je naredil napako, ker je omogočil, da so v službenem avtu prevažali inštrumente, je dejal in dodal: "Če bo premier ocenil, da je to napaka, zaradi katere mora zapustiti ministrsko mesto, bo to naredil, SD pa bo odločitev spoštovala."