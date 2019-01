Očitki ministru Prešičku po mnenju nekaterih strank precej resni

Ljubljana, 23. januarja - Po mnenju nekaterih strank so očitki ministru za kulturo Dejanu Prešičku glede mobinga in zlorabe položaja precej hudi in resni. Če jih ne bo ustrezno pojasnil in se izkažejo za resnične, bi po njihovem mnenju minister iz vrst SD moral zapustiti položaj oz. mora ukrepati premier Marjan Šarec, ki je sicer od Prešička že zahteval pojasnila.