Na konferenci evropskega projekta CrossCare za celostno oskrbo na domu

Ljubljana, 23. januarja - Sodelujoči na današnji začetni konferenci evropskega projekta CrossCare, v katerem sodelujejo partnerji iz Slovenije in Hrvaške, so poudarili pomen dobrega sodelovanja tako med stroko in uporabniki oskrbe na domu kot tudi med samimi izvajalci oskrbe s posameznih področij, tako zdravstvene nege, delovne terapije in fizioterapije ter dietetike.