Oskrbnina v skoraj vseh domovih za starejše z novim letom višja za dva odstotka

piše Polona Šega

Ljubljana, 1. januarja - Oskrbnina v skoraj vseh domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih bo s 1. januarjem zlasti zaradi večjih stroškov dela višja za dva odstotka, je za STA dejal sekretar skupnosti socialnih zavodov Jaka Bizjak. Vlada in sindikati javnega sektorja so namreč podpisali dogovor, po katerem se bodo plače večini zaposlenih izboljšale.