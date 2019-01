V Sij Metalu Ravne intenzivno o uvedbi novega plačnega sistema

Ravne na Koroškem, 23. januarja - Po lanskih napetostih v koroških družbah skupine Sij in izvedeni opozorilni stavki konec novembra so se razmere, kot kaže, umirile. Vodstvo družbe Sij Metal Ravne se je po novoletnih praznikih ponovno sestalo s predstavniki sindikatov, trenutno se intenzivno ukvarjajo s projektom uvedbe novega plačnega sistema, so pojasnili v skupini Sij.