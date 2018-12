V Ravne Systems ustavili stavkovne aktivnosti, v Metalu in Zip centru ne

Ravne na Koroškem, 14. decembra - Potem ko je Skei Koroška v treh družbah skupine Sij 29. novembra izvedel opozorilno stavko, je z vodstvom družbe Ravne Systems dosegel dogovor o višjih plačah in ustavil stavkovne aktivnosti. Ni pa jih ustavil v Metalu in Zip centru. Če z vodstvoma teh družb do 20. decembra ne bo zbližal stališč, Skei napoveduje začetek priprav na generalno stavko.