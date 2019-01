Poslanci SD za reševanje problemov na področju sociale

Ljubljana, 22. januarja - Poslanci SD so se s predstavniki Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, s katerimi so danes govorili o predlogih zveze za nujne spremembe na področju sociale, dogovorili za ustanovitev medresorske skupine, ki se bo postopno lotila predlogov. V zvezi so z dogovorjenim zadovoljni, so povedali po sestanku.