Zaostanek na ljubljanskem CSD se zmanjšuje

piše Polona Šega

Ljubljana, 16. januarja - Zaostanek pri reševanju vlog, ki se je nabral na CSD Ljubljana, se zmanjšuje. Ministrstvo za delo je konec lanskega leta namreč od 6000 vlog iz septembra in oktobra lani, ki jih center ni rešil, približno 4000 vlog razdelilo med preostale centre. Do zdaj se je zaostanek ljubljanskega CSD zmanjšal za približno 2300, so za STA navedli na ministrstvu.